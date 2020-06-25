Шахтер нашел редкий драгоценный камень и стал миллионером

Вырученные средства он планирует инвестировать в свою общину.

Мелкий Шахтер в Танзании стал миллионером в одночасье после продажи двух необработанных камней танзанита. Эта находка стала самой крупной в стране, передает zakon.kz со ссылкой на ВВС.

Саниниу Лайзер заработал 3,4 млн долларов (1,3 млрд тенге) от министерства горнодобывающей промышленности страны за драгоценные камни, общий вес которых составил 15 килограмм.

Танзанит встречается только в северной Танзании и используется для изготовления ювелирных украшений. Это один из самых редких драгоценных камней на Земле. Местный геолог считает, что его запасы могут полностью истощиться в течение следующих 20 лет.

Привлекательность драгоценного камня заключается в его разнообразии оттенков, включая зеленый, красный, фиолетовый и синий. Его ценность определяется редкостью.

Мужчина добыл камни весом 9,2 и 5,8 килограмм на прошлой неделе. До сих пор самым крупный добытый камень весил 3,3 килограмма.

52-летний Лайзер, у которого четыре жены и более 30 детей сказал, что забьет одну из своих коров, чтобы отпраздновать это событие.

Вырученные средства он планирует инвестировать в свою общину в районе Симандзиро в Маньяре. Мужчина пообещал построить торговый центр, а также школу возле своего дома.

По его словам, эта удача не изменит образа жизни - Лайзер планирует продолжать заботиться о своих 2000 коровах.

Шахтер также признался, что ему не нужны дополнительные меры предосторожности, несмотря на его свалившееся богатство.

Тут достаточно безопасно. Я даже могу ходить по ночам без всяких проблем, - сказал он.

Президент страны Джон Магуфули позвонил Саниниу Лайзеру и поздравил его. Некоторые мелкие шахтеры, такие как Лайзер, приобретают правительственные лицензии на добычу танзанита, но незаконная добыча широко распространена, особенно вблизи шахт, принадлежащих крупным компаниям.

В 2017 году президент Магуфули приказал военным построить 24-километровую стену по периметру вокруг рудника Мерелани в Маньяре, который считается единственным в мире источником танзанита.

Год спустя правительство сообщило об увеличении доходов в горнодобывающем секторе и объяснило этот рост строительством стены.

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