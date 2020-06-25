По 150 случаев коронавируса регистрируют в Нур-Султане ежедневно

Количество обращений населения на станцию скорой помощи составило 28 тыс. за неделю.

За последние семь дней в среднем по 150 фактов коронавируса регистрируют в Нур-Султане, сообщила на брифинге в СЦК руководитель управления общественного здравоохранения Сауле Кисикова, передает корреспондент zakon.kz.

На 24 июня 2020 года в столице зарегистрировано 3 546 случаев инфекции. За последние 7 дней ежедневно регистрируется в среднем 150 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 50% бессимптомные, — сообщила Кисикова.

Всего, по ее словам, 2577 пациентов или 73% выписаны с выздоровлением, за последние сутки выписано 76 пациентов.

Исходя из ситуации, повысилась нагрузка на службу скорой медицинской помощи. Количество обращений населения на станцию скорой помощи составило 28 тыс. за неделю. За прошедшие сутки достигло 4,5 тысяч. Количество обслуженных вызовов составило почти 18 тысяч. За прошедшие сутки 2,8 тысяч. В том числе с коронавирусной инфекцией 4438 вызовов за неделю с максимальным количеством за прошедшие сутки 1,3 тысячи, — отметила глава управления.

Она добавила, что одно из управленческих решений за прошедшую неделю – организация контакт центра из средних медицинских работников территориальных поликлиник на базе скорой медицинской помощи, где ежедневно в среднем обрабатывается до 500 обращений.

В основном вопросы касаются коронавирусной инфекции. С 23 июня приостановлены плановые амбулаторные поликлинические посещения с профилактической целью во всех медицинских организациях города, — заключила Кисикова.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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