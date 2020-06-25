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Глава горздрава Алматы рассказал, как переболел коронавирусом

Надыров находился в стационаре 15 дней.

Фото : УОЗ Алматы25 июня 2020, 10:06

Переболевший коронавирусом руководитель горздрава Алматы Камалжан Надыров рассказал, как протекала болезнь, передает zakon.kz.

Болезнь протекала, к сожалению, в тяжелой форме. В целом, можно сказать, что она протекала по классическому сценарию. Было отмечено воспаление легких. Я лечился в одном из стационаров города Нур-Султан. Лечение получал в рамках утвержденного клинического протокола диагностики и лечения. Находился там 15 дней, - сказал Надыров, отвечая на вопросы на брифинге.

Он поблагодарил врачей, которые самоотверженно выполняют свой долг, круглосуточно работают в стационарах, спасая жизни.

Ранее Надыров сдал кровь, которая применяется для лечения тяжелых пациентов с коронавирусом.


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