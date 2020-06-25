Почти 2 млрд тенге возместило АО, уклонившееся от уплаты налогов в ВКО

В связи с признанием вины, добровольного погашения причиненного ущерба, уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям.

Департамент экономических расследований по Восточно-Казахстанской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК завершил расследование уголовного дела в отношении одного из акционерных обществ ВКО по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, передает zakon.kz.

Сумма уклонения от уплаты налогов составила свыше 1,4 млрд тенге, а также начислена пеня в сумме 500 млн тенге за несвоевременное погашение задолженности. В ходе следствия должностными лицами АО причиненный ущерб государству в сумме 1,9 млрд тенге возмещен в полном объеме, - рассказали в КФМ.

Как отмечается, по результатам расследования в связи с признанием вины, добровольного погашения причиненного ущерба, уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям.

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