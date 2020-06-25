Выросло число больных пневмонией в Нур-Султане 

С 12 июня увеличено количество койко-мест в инфекционных и провизорных стационарах.

Увеличилось количество лиц, находящихся на лечении в инфекционных и провизорных стационарах. Об этом сообщила на брифинге в СЦК руководитель управления общественного здравоохранения Сауле Кисикова, передает корреспондент zakon.kz.

Увеличилось количество лиц, находящихся на лечении в инфекционных и провизорных стационарах до 2,5 тыс.человек. Из них 91% составляют пациенты с средним и тяжелым состоянием. 9% тяжелые и крайне тяжелые. Только за неделю количество пациентов увеличилось в три раза. В реанимационном отделении находятся 1-3 пациента, с КВИ - 51, на ИВЛ - 22 человека, - сказала она.

К сожалению, зарегистрировано 38 случаев летальности. Из них 70% лица старше 60 лет. Количество обращений с пневмонией увеличилось до 600 человек в сутки. Ранее обращении было до 80.

С 12 июня увеличено количество койко-мест в инфекционных и провизорных стационарах на 1351 койко-место за счет перепрофилирования коечного фонда городских, ведомственных и республиканских медицинских учреждений. Только за последние три дня дополнительно развернуто 830 койко-место. Задействовано 11 объектов здравоохранения города с общим коечным фондом 3135 коек, это 54% от общего числа койко-мест в городе. На текущую дату в инфекционных и провизорных стационарах загруженность составляет 79%, - сообщила Кисикова.

Был привлечен кадровый потенциал для создания дополнительных и открытия новых бригад в территориальных поликлиниках, это позволило увеличить количество бригад скорой медицинской помощи. Ежедневно на обслуживание вызовов скорой по городу задействовано порядка 150 бригад скорой помощи.

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