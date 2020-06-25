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Мужчина приобрел Lamborghini и попал в ДТП через 20 минут  

Удар пришелся на заднюю правую часть суперкара.

Фото : Unilad25 июня 2020, 10:29

Совершенно новый Lamborghini был разбит на автостраде всего через 20 минут после выезда с салона. Об этом пишет LAD Bible, передает zakon.kz.

Роскошный автомобиль, стоимостью около 248 тысяч долларов (около 99,9 млн тенге) остановился из-за неисправности на автостраде М1 в Западном Йоркшире, Великобритания. В один момент в него въехал водитель фургона. Удар пришелся на заднюю правую часть суперкара.

В полиции заявили, что водитель фургона получил незначительные травмы головы. Состояние владельца Lamborghini неизвестно.


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