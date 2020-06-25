Последнюю партию токсичных отходов вывезли с побережья озера Балхаш

Ядовитые отходы хранились вблизи уникального водоема больше 15 лет.

Сегодня в Карагандинской области состоялся завершающий вывоз контейнеров с полихрорированными дифенилами (ПХД) с территории бывшей радиолокационной станции "Дарьял -У", сообщает zakon.kz.

Последний рейс с опасным грузом отправили под контролем представителей Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, Ассоциации экологических организаций Казахстана. акимата Карагандинской области, ТОО "Оператор РОП" и членов специально созданной общественной мониторинговой комиссии проекта "Дарьял-У".

Всего за два месяца с побережья озера Балхаш вывезли для дальнейшей утилизации 6002 токсичных конденсатора и еще три контейнера с ПХД-содержащими отходами.

Опасные конденсаторы в количестве 16 тысяч единиц впервые обнаружили в 2004 году при демонтаже здания бывшей радиолокационной станции. Спустя три - четыре года более 10 тысяч конденсаторов были вывезены и утилизированы в Германии, но остальные 6002 конденсатора так и остались в аварийных складах. Последующие заявки на финансирование утилизации ПХД - отходов отклонялись бюджетной комиссией.

Ядовитые отходы хранились вблизи уникального водоема больше 15 лет. Пробы почвы и воды на побережье показывали превышение в 100 и 100 раз. Разлив всего объема ПХД мог привести к экологической катастрофе.

По инициативе председателя Президиума Ассоциацию экологических организаций Казахстана к решению проблемы подключилась экологическая общественность. В 2019 году Президиумом АЭОК было дано поручение правлению, которое обратилось к Оператору РОП для рассмотрения вопроса финансирования ликвидационных работы на объекте "Дарьял-У".

Компания отреагировала на просьбу и проявила корпоративную социальную ответственность экологического характера. В результате 31 марта 2020 года Оператор РОП провел тендер на 110 млн тенге на услуги по переупаковке и вывозу для дальнейшей утилизации ПХД -отходов с объекта "Дарьял-У".

Как итог была организована совместная работа по вывозу опасных отходов с бывшего военного объекта. Стоит отметить, что проникновение полихлорированных дифенилов (ПХД) в воды озера Балхаш могли привести к отравлению уникальной жемчужины Казахстана и возможной потере ее навсегда.

Согласно заключенному договору, вывезенные ПХД содержащие отходы будут переупакованы в новые емкости,сертифицированные ООН и размещены на специализированной площадке в Степногорске для временного хранения. В 2021 году, в рамках соглашения Министерства экологии, геологии и природных ресурсов с компанией "Эколюкс-Ас" токсичные отходы будут утилизированы в соответствии с экологическими стандартами.

Тем временем, по поручению акима Карагандинской области Жениса Касымбека, специалистами управления природных ресурсови регулирования природопользования ведется подготовка проектно-сметной документации для рекультивации земель бывшей радиолокационной станции "Дарьял- У".

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