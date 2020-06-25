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Почему в Алматы и Нур-Султане приостановили проведение плановых операций

Решение о приостановлении плановых операций было исходя из сложившейся эпидемиологической ситуации.

Фото : astana.gov.kz25 июня 2020, 10:42

В Алматы и Нур-Султане приостановили проведение плановых операций. Это связано с тем, что больницы перепрофилировали под инфекционные стационары. Руководители горздравов обеих городов заявили, что речь не идет о полном отказе от операций, передает zakon.kz.

Руководитель горздрава Нур-Султана Сауле Кисикова сообщила, что решение о приостановлении плановых операций было исходя из сложившейся эпидемиологической ситуации.

На плановую операцию в клиники Нур-Султана направлялись не только пациенты из города, но так же из других регионов. Порядка 20% от плановых операций предоставлялись жителям других регионов. Данная работа приостановлена. Экстренная помощь оказывается в том же формате. В отдельных случаях запланированная плановая операция решается в индивидуальном порядке, - сказала она на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Глава горздрава Алматы Камалжан Надыров подтвердил, что в городе сокращено количество проведение плановых операций. Это не значит, что в мегаполисе от них полностью отказались. Плановое лечение продолжается в клиниках республиканского значения.

Речь не идет о полном отказе от планового лечения. В городе работают клиники республиканского значения, которые также принимают пациентов в плановом порядке. Сокращения связаны с тем, что ряд многопрофильных стационаров сегодня перепрофилированы под инфекционные стационары, поэтому на их базе уже не проводится плановое лечение пациентов "не ковидных", скажем так. Но другие больницы работают в штатном режиме и помощь населению оказывается в полном объеме, - сказал Надыров.


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