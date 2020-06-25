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Ефремов готов усыновить детей погибшего в ДТП Захарова

Чтобы обеспечить им достойную жизнь.

Фото : bb.lv25 июня 2020, 10:51

Актер Михаил Ефремов, находящийся под следствием после того, как в пьяном виде устроил смертельное ДТП в Москве, готов усыновить детей погибшего курьера Сергея Захарова. Об этом рассказал в интервью "Эху Москвы" адвокат актера Эльман Пашаев, сообщает zakon.kz.

Он готов детей даже усыновить, чтобы обеспечить им достойную жизнь. Я честно, искренне говорю, – заявил он.

Ранее адвокат актера озвучил вероятный размер компенсации, которую может получить семья Сергея Захарова.

По словам Пашаева, он "больше не будет ни за кем бегать", и сколько суд назначит, столько потерпевшие получат.

Скорее всего, сумма там будет около миллиона рублей, в лучшем случае - 1,5 миллиона. Такие средства мы соберем одним звонком по друзьям моего клиента, - отметил Пашаев.


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