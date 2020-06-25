Надыров: Нет смысла просто так тестироваться на коронавирус

Будут пересмотрены подходы в тестировании в части определения приоритетности тестирования для лиц, кому это необходимо в первую очередь.

Фото : kuzdrav.ru

Руководитель Управления общественного здоровья Алматы прокомментировал сбой работы лабораторий по ПЦР-тестированию, передает zakon.kz. Сбой работы лабораторий вызвал определенный резонанс в обществе. Но тут важно отметить, что независимо есть ли у пациентов на руках результат теста или нет, при наличии характерной клинической картины коронавируса мы согласно новому клиническому протоколу диагностики и лечения начинаем терапию, не дожидаясь результата тестирования. Это позволяет нам контролировать процесс лечения и не допускать грозных осложнений, - сказал Камалжан Надыров. Он отметил, что для исключения подобных сбоев с тестированием в будущем, прорабатывается вопрос по наращиванию текущих мощностей и открытию новых лабораторий путем привлечения частных поставщиков. Так же хотел бы отметить. Сегодня многие хотят проверится просто так, так сказать для себя, тут я хочу отметить, что с учетом высокого риска заразиться, нет смысла просто так сдавать тестирование, тем самым создавая очередь и снижая доступность к этой диагностической услуге для лиц, которым действительно нужно сдать тест. Тест — это не лечение и в первую очередь должны тестироваться лица из группы риска, из числа близких контактов, люди, готовящиеся к оперативным вмешательствам и т.д. В этой связи нами будут пересмотрены подходы в тестировании в части определения приоритетности тестирования для лиц, кому это необходимо в первую очередь, - заключил Надыров.

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