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Курс доллара продолжил рост на фоне снижения цен на нефть

Доллар подрос на 1,77 тенге.

Фото : zakon.kz25 июня 2020, 11:12

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила,что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 403,30, прибавив 1,77 тенге, передает zakon.kz.

В обменниках доллары покупают/продают по 403,4-404,9 тенге, евро - 453,5-456 тенге, рос.рубль - 5,8-5,85 тенге.

Тем временем мировые цены на нефть снизились более чем на 4%.

Согласно данным торгов вечерних торгов, августовские фьючерсы на нефть WTI упали на 4,41%, составив $38,59 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 4,03% — до $40,91 за баррель.


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