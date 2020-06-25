Врачи СКО рассказали о бессимптомных носителях COVID-19

Если у пациента за 2 недели появились симптомы, то его направляют в инфекционный стационар.

Заместитель главного санитарного врача Северо-Казахстанской области Татьяна Горлова объяснила, как лечат бессимптомных носителей короанавируса, передает zakon.kz.

Петропавловск.news сообщает, что теперь бессимптомных носителей вируса отправляют на амбулаторном лечение под строгим контролем медиков.

Если у такого пациента в течение 14 дней нет никаких клинических проявлений, нет жалоб на головную и мышечную боль, температуру, кашель, затрудненность дыхания, слабость, потливость, жидкий стул, сыпь, то это означает, что у него очень хороший иммунитет. А вирус не смог пробить брешь в иммунной системе человека. Но бессимптомный носитель при этом выделяет COVID-19. Человеку надо изолироваться дома и раз в три дня врач должен проводить видеоконсультацию, — рассказала Татьяна Горлова.

По ее словам, если у пациента за 2 недели появились симптомы, то его направляют в инфекционный стационар. А если симптомов не было, то через 14 дней без прохождения ПЦР-тестирования человек считается здоровым. В таком случае он может возвращаться к своей привычной жизни. Как бессимптомный носитель он сможет сдать анализ на 10 день, и в случае отрицательного результата, заняться своими делами в прежнем режиме.

На дому лечатся не только бессимптомные пациенты, но и люди с легкой формой COVID-19, лечение дистанционно контролирует врач. Выявляют бессимптомных носителей при плановой и экстренной госпитализации, а также если человек из числа близких контактов, или по самообращению. По контактным мы выявляем 36,8% заболевших, — добавила Татьяна Горлова.

Семье, где есть бессимптомные носители, запрещается принимать гостей. В комнате пациента обязательно нужно надевать маску. Члены семьи должны измерять температуру не менее двух раз в день, проводить влажную уборку, очень часто и тщательно мыть руки с мылом. У каждого члена семьи должна быть отдельная посуда и обязательно личные средства гигиены. Таким образом можно избежать заражения внутри семьи.

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