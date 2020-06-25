Казахстанским авиакомпаниям разрешили летать в Европу

Обеспокоенность авиационных властей стран Евросоюза вызвала катастрофа с самолетом авиакомпании Бек Эйр в конце 2019 года.

Отчет Казахстана рассмотрен на заседании Комитета по безопасности полетов Европейской комиссии, передает zakon.kz.



В июне Европейская комиссия опубликовала обновленный список авиакомпаний, которым запрещены полеты в страны Европейского союза. Этому предшествовало заслушивание Комитета по безопасности полетов Европейской комиссии в Брюсселе по вопросу обновления списка авиаперевозчиков, которым запрещено выполнять полеты в Европу, в ходе которого также был рассмотрен вопрос казахстанских авиакомпаний.

На основании изученной информации Европейская комиссия приняла решение, что на сегодняшний день нет оснований для включения казахстанских авиаперевозчиков в список авиаперевозчиков, которым запрещено летать в Европейский союз ("черный список"). В настоящее время Комитетом гражданской авиации и Авиационной администрацией планируется реализовать совместный проект с Европейской комиссией и Европейским агентством по безопасности полетов (EASA) для повышения уровня обеспечения безопасности полетов в Казахстане путем приведения к европейским стандартам организации системы по контролю и надзору за безопасностью полетов в стране и получению Категории 1 Федеральной авиационной администрации (FAA) для полетов в США, - сообщили в Комитете гражданской авиации МИИР РК.

Напомним, обеспокоенность авиационных властей стран Евросоюза вызвала катастрофа с самолетом авиакомпании Бек Эйр в конце 2019 года. 14 февраля 2020 года Европейской комиссией был направлен официальный запрос о проводимой работе по изменению организационной структуры авиационных властей страны, о результатах контрольно-надзорной деятельности за субъектами отрасли за последние три года и о вопросах состояния безопасности полетов основных пассажирских авиаперевозчиков (Эйр Астaна, СКАТ и Бек Эйр).

В ответ Еврокомиссию уведомили о том, что с 1 августа 2019 года действует новый подход регулирования отрасли гражданской авиации, основанного на британской модели управления и передовых европейских стран. Европейская комиссия также была проинформирована о текущем состоянии безопасности полетов в стране и о результатах проверки авиакомпании Бек Эйр. Позднее Авиационная администрация также уведомила об отзыве сертификата эксплуатанта у перевозчика Бек Эйр и о приостановлении сертификата эксплуатанта авиакомпании Azee Air.

Кроме того, состоялась встреча генерального директора Авиационной администрации Казахстана Питера Гриффитса с представителями Европейской комиссии и проведены телеконференции по обсуждению поднимаемых вопросов. По итогам отчета Европейской комиссией и было направлено письмо о принятом решении на имя председателя Комитета гражданской авиации МИИР РК.



Всего на сегодняшний день запрещено летать в Евросоюз 96 авиакомпаниям из 22 стран (Афганистан, Ангола, Армения, Венесуэла, Конго, Демократическая Республика Конго, Джибути, Эритрея, Ирак, Иран, Кыргызстан, Молдова, Ливия, Нигерия, Непал и др.).

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