Международный турнир по борьбе имени Ж.Ушкемпирова пройдет в Жамбылской области

Жамбылцы не раз становились олимпийскими чемпионами - Бердибек Сапарбаев .

На базе ТарГУ имени М.Х.Дулати состоялась встреча аким Жамбылской области Бердибека Сапарбаева со знаменитыми спортсменами, чьи достижения поднимают престиж государства на высокий уровень в спортивном мире, сообщает zakon.kz.

На встрече, прошедшей в теплой и дружественной атмосфере, участники вспомнили успехи жамбылских спортсменов, высказали свои предложения по дальнейшему развитию спорта и наметили планы на будущее.

Бердибек Сапарбаев выразил огромную благодарность чемпионам за то, что своим упорным трудом они продолжают прославлять наш регион.

Жамбылцы не раз становились олимпийскими чемпионами. Благодаря призерам, высоко поднимается наш Флаг, на весь мир звучит наш Гимн. Безусловно, это результат упорного труда, как спортсменов, так и тренеров. Своими успехами вы мотивируете молодежь и являетесь для них хорошим примером. Со своей стороны, руководство страны делает все возможное для развития казахстанского спорта,- сказал аким области.

Бердибек Сапарбаев поделился хорошими новостями соспортсменами и рассказал о строительстве Ледовой арены, Легкоатлетического манежа, теннисного корта рядом с Дворцом спорта «Тараз-Арена». Всего в этом году в регионе построят 13 спортивных объектов, 92 площадки.

Сегодня больше 30 процентов населения занимаются физкультурой и спортом. Новые спортивные объекты помогут увеличить этот показатель, - считает глава региона.

По поручению акима области также спортзалы всех школ будут приведены в порядок, ученики получат возможность заниматься в них в свободное время и на выходных. Все дворы будут обеспечены спортивными площадками, все районные центры – спортивными комплексами.

Для привлечения молодежи в спорт глава региона предлагает проводить масштабные турниры. На встрече была озвучена идея о проведении в этом году международного турнира по борьбе имени олимпийского чемпиона, Героя труда Казахстана, уроженца Жамбылской области Жаксылыка Ушкемпирова.

Ровно 40 лет назад Жаксылык Ушкемпиров, живая легенда спорта, стал первым казахом, победившим на Олимпийских играх. Турнир, который станет традиционным, будет посвящен этой знаменательной дате, - заявил Бердибек Сапарбаев.

Звезда казахстанского спорта поблагодарил главу региона за оказанную честь.

Участвуя в таких турнирах юные спортсмены получают большой опыт. Пусть победа в турнире станет трамплином на спортивный Олимп, - выразил надежду Жаксылык Ушкемпиров.

Он также добавил, что спортсмены всегда чувствуют поддержку государства. Его слова подтвердила и чемпионка Паралимпийских игр Зульфия Габидуллина.

Для людей с особыми потребностями созданы все условия для занятия любимым видом спорта. Теперь надо внимание уделить их реабилитации. Этот вопрос решило бы строительство спортивного оздоровительного комплекса, - предложила она.

Глава региона поддержал ее предложение и пообещал рассмотреть этот вопрос.

Трехкратный чемпион турнира «Қазақстан Барысы» Бейбит Истыбаев считает, что увеличение количества спортивных школ-интернатов сделало бы спорт доступным для сельских детей.

На встрече выступили также олимпийский чемпион по боксу Бахтияр Артаев, серебряный призёр Олимпиады-2016 по дзюдо Елдос Сметов, известный тренер Болат Джумадилов. Среди участников встречи были и другие знаменитые спортсмены: борец вольного стиля Акжурек Танатаров, каратистка Гузалия Гафурова, боксёр Абильхан Аманкул, таэквондист Руслан Жапаров.

По словам ректора ТарГУ имени М.Х.Дулати Махметгали Сарыбекова развитию забытых национальных видов спорта уделяется недостаточное внимание. Все идеи нашли поддержку акима области.

Мы не раз становились свидетелями жестокого отношения подростков друг к другу. Надо их энергию направить в другое русло и спорт для этого является отличным вариантом, - заключил Бердибек Сапарбаев.

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