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С начала пандемии от коронавируса умерли 16 человек в Атырауской области

Больных с симптомами - 1540.

Фото : Shutterstock25 июня 2020, 11:35

На сегодня в Атырауской области от коронавируса умерли 16 человек. Об этом сообщила заместитель руководителя областного Управления здравоохранения Гульнафис Танбаева, передает zakon.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

Вчера был зафиксирован новый печальный рекорд – 65 пациентов с выраженными симптомами COVID-19 за сутки, из них 49 в областном центре, - сообщила она.

По ее словам, всего с начала пандемии зафиксировано 1540 больных с симптомами, 1052 из них на Тенгизе. Выздоровел 1141 пациент, 968 из них опять же из числа тенгизских. В инфекционной больнице проходят лечение 194 пациента, состояние большинства из них средней тяжести и тяжелое. Двое в крайне тяжелом состоянии.


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