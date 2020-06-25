С начала пандемии от коронавируса умерли 16 человек в Атырауской области
Больных с симптомами - 1540.
Фото : Shutterstock25 июня 2020, 11:35
На сегодня в Атырауской области от коронавируса умерли 16 человек. Об этом сообщила заместитель руководителя областного Управления здравоохранения Гульнафис Танбаева, передает zakon.kz со ссылкой на "Ак Жайык".
Вчера был зафиксирован новый печальный рекорд – 65 пациентов с выраженными симптомами COVID-19 за сутки, из них 49 в областном центре, - сообщила она.
По ее словам, всего с начала пандемии зафиксировано 1540 больных с симптомами, 1052 из них на Тенгизе. Выздоровел 1141 пациент, 968 из них опять же из числа тенгизских. В инфекционной больнице проходят лечение 194 пациента, состояние большинства из них средней тяжести и тяжелое. Двое в крайне тяжелом состоянии.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5029246-995a87cb2bd08aab83a15ab5b4d046fc
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...