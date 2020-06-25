Более 700 фактов взяточничества зафиксировано за 5 месяцев в Казахстане

В целом за этот период зафиксировано 1 158 коррупционных и прочих уголовных правонарушений против интересов госслужбы и госуправления.

Наиболее распространенным уголовным правонарушением в сфере коррупции является взяточничество. Чаще всего взятки берут в Западно-Казахстанской области, в Алматы и в Нур-Султане. К такому выводу пришли аналитики finprom.kz, проведя соответствующее исследование, сообщает zakon.kz.

За январь – май 2020 года в стране было зарегистрировано 1,2 тыс. коррупционных и иных уголовных правонарушений против интересов государственной службы и государственного управления — на 22,9% меньше, чем в аналогичном периоде годом ранее.

Среди них 61,1%, или 707 правонарушений, пришлось на взяточничество. За год в этом сегменте отмечен незначительный рост — на 0,1%. В том числе 423 правонарушения пришлось на получение взятки (плюс 1,2% за год), 262 правонарушения — на дачу взятки (плюс 4%), 22 правонарушения — на посредничество (минус 38,9%).

По статье о превышении власти или должностных полномочий было зарегистрировано 217 правонарушений (18,7% от общего количества), сокращение к прошлому году — на 28,6%.

В региональном разрезе в сегменте взяточничества наибольшее число правонарушений было зафиксировано в Западно-Казахстанской области: 77 правонарушений, против 45 годом ранее (в 1,7 раза больше).

На второй строчке расположился финцентр, Алматы: здесь было зарегистрировано 67 правонарушений, как и год назад.

Замыкает тройку печального первенства столица: 61 правонарушение — на 41,9% больше, чем год назад.

Согласно данным Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры РК, с начала года коррупционные и иные уголовные правонарушения против интересов государственной службы и государственного управления совершили 209 госслужащих, за год их число сократилось на 10,7%. Среди них 118 человек были привлечены за взяточничество (минус 28% за год).

Безработных было привлечено к уголовной ответственности 49 человек, за год их число увеличилось на 36,1%. Среди них 42 человека были привлечены за взяточничество.

Среди частных предпринимателей привлекли к уголовной ответственности 36 человек, за год их число сократилось на 14,3%. За взяточничество привлекли 30 из них (минус 26,8%).

Тем временем на заседании Сената обсудили поправки в законодательство по вопросам противодействия коррупции, передаёт официальный интернет-ресурс Сената Парламента РК. Законопроектом предусматривается внесение поправок в ряд законодательных актов. Основная задача законопроекта — введение дополнительных мер по системному предупреждению коррупционных проявлений. Кроме того, предлагается предусмотреть норму по уголовной ответственности за провокацию преступлений сотрудником правоохранительного или специального государственного органа и военнослужащим.

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