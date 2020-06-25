Вратарь-школьник вышел на замену и вывел "Ворсклу" в финал Кубка Украины

Видимо, тренер знал, на что способен юный футболист.

Настоящий героический поступок совершил 16-летний врататрь футбольного клуба "Ворскла" Павла Исенко в полуфинале Кубка Украины с "Мариуполем". Выйдя на серию пенальти вместо основного голкипера Дмитрия Резника, молодой вратарь вытащил 3 пенальти и стал героем матча, передает zakon.kz.

Основное и дополнительное время полуфинала "Ворсклы" против «Мариуполя» завершилось со счетом 1:1, и казалось, что ничего интересного уже не произойдет. Но главный тренер "Ворсклы" неожиданно выпустил 16-летнего резервиста. Видимо, тренер знал, на что способен юный футболист, который в свободное от тренировок время скорее всего еще учится в школе.

Павел Исенко красиво отразил удары мариупольчан Андрея Кулакова, Данила Игнатенко и Виктора Корниенко, его команда победила со счетом 3:2 и пробилась в финал Кубка Украины.

В финале "Ворскла" будет играть с киевским "Динамо", и будет интересно посмотреть, сможет ли молодой талант проявиться себя в главном матче турнира.

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