Более 270 миллионов ущерба нанесла государству бизнесвумен из Усть-Каменогорска

Суд приговорил ее к лишению свободы сроком на три года.

Ущерб на сумму 247 миллионов тенге причинила государству жительница Усть-Каменогорска, занимавшаяся выпиской фиктивных бухгалтерских документов за материальное вознаграждение, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Комитета по финансовому мониторингу (КФМ) МФ РК, Департаментом экономических расследований по Восточно-Казахстанской области завершено досудебное расследование в отношении жительницы Усть-Каменогорска, занимавшейся выпиской фиктивных бухгалтерских документов за материальное вознаграждение.

Следствием установлено, что она в период с 2017 по 2019 годы она оказывала коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путем выписки фиктивных счет-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара через подотчетные ей две коммерческие компании. Также следует отметить, что созданные ею лжепредприятия не имели штата работников, имущества, складских помещений и производственно-технических баз, и с момента создания ТОО фактически предпринимательской деятельностью не занимались, а в налоговых отчетностях предприятия показывали недостоверные и искаженные данные. В результате незаконных действий государству причинен ущерб на сумму 247 млн тенге в виде неуплаченных налогов, – сообщили в пресс-службе КФМ МФ РК.

Приговором суда №2 города Усть-Каменогорск подозреваемая признана виновной по ст. 216 ч.3 и ст.28 ч.3 УК РК и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года.

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