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В Кыргызстане могут повторно ввести режим ЧП

На данный момент ситуация очень острая.

Фото : platon.asia25 июня 2020, 12:24

Штаб по борьбе с COVID-19 в Кыргызстане рассмотрит вопрос о повторном введении режима чрезвычайного положения в ряде городов и районов страны, сообщает zakon.kz.

На данный момент ситуация очень острая в Чуйской области, Бишкеке, Ошской области и в Оше. Сегодня на заседании республиканского штаба будет рассмотрен вопрос о введении режима ЧП и принято решение с учетом всех факторов, - заявил заместитель министра здравоохранения республики Мадамин Каратаев. РИА Новости.

В Кыргызстане в течение нескольких дней выявляли рекордное количество новых заражений COVID-19. На сегодняшний день общее число инфицированных в республике достигло 3954. Умерли 43 человека. Выздоровели и были выписаны из больниц 2112 пациентов.

Режим чрезвычайного положения, введенный в ряде районов республики вскоре после выявления первых случаев коронавируса в середине марта, был снят 10 мая. С тех пор количество инфицированных и погибших в стране выросло почти в четыре раза.


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