Английский экс-футболист совершил каминг-аут
В Англии уже на протяжении 30 ни действующие, ни бывшие футболисты не признавались в своей нетрадиционной сексуальной ориентации.
В топ-лигах Европы все еще не было ни одного открытого гея до завершения карьеры. Да и по ее окончании далеко не все могут признаться в своей нетрадиционной сексуальной ситуации. В этой связи как громом среди ясного неба прозвучало признание бывшего игрока английского «Халла», а также ряда футбольных клубов США, Канады и Сингапура Томаса Битти, передает zakon.kz.
Сейчас Томасу 33 года, о нем известно, что после 10 лет футбольной карьеры он решил заняться бизнесом. И вдобавок решил сделать признание.
Пришло время поделиться чем-то очень личным. Легче сидеть в тишине, но настоящее испытание состоит в том, чтобы говорить. Для меня пришло время стать собой и, надеюсь, как-то поспособствовать переменам. Я брат, сын, друг и я гей. Мне потребовалось много времени, чтобы принять то, кем я являюсь, и надеюсь, что следующему поколению будет немного легче, – написал Томас Битти в своем Instagram.
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It’s time to share something very personal to me. It’s easier to sit in silence but the real challenge is to speak up and for me it’s time live my truth and hopefully affect change in some way. I am a brother, son, friend and I’m gay. It took me a long time to accept who I am and I hope it is a little easier for the next generation. Thank you to everyone who has supported me through this process and the journey to come, I appreciate you. Thank you to @espn @espnuk for the platform to speak openly.
Добавим, что в Англии уже на протяжении 30 ни действующие, ни бывшие футболисты не признавались в своей нетрадиционной сексуальной ориентации.
Самый известный каминг-аута среди бывших футболистов совершил немец Томас Хитцльшпергер.
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