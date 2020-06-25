Английский экс-футболист совершил каминг-аут

В Англии уже на протяжении 30 ни действующие, ни бывшие футболисты не признавались в своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

В топ-лигах Европы все еще не было ни одного открытого гея до завершения карьеры. Да и по ее окончании далеко не все могут признаться в своей нетрадиционной сексуальной ситуации. В этой связи как громом среди ясного неба прозвучало признание бывшего игрока английского «Халла», а также ряда футбольных клубов США, Канады и Сингапура Томаса Битти, передает zakon.kz.

Сейчас Томасу 33 года, о нем известно, что после 10 лет футбольной карьеры он решил заняться бизнесом. И вдобавок решил сделать признание.

Пришло время поделиться чем-то очень личным. Легче сидеть в тишине, но настоящее испытание состоит в том, чтобы говорить. Для меня пришло время стать собой и, надеюсь, как-то поспособствовать переменам. Я брат, сын, друг и я гей. Мне потребовалось много времени, чтобы принять то, кем я являюсь, и надеюсь, что следующему поколению будет немного легче, – написал Томас Битти в своем Instagram.

Добавим, что в Англии уже на протяжении 30 ни действующие, ни бывшие футболисты не признавались в своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Самый известный каминг-аута среди бывших футболистов совершил немец Томас Хитцльшпергер.

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