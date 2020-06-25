Казахстан подвержен "митинговщине", навязанной лозунгами извне - Токаев

Им нужны беспорядки и дестабилизация, а нам нужен стремительно развивающийся, благополучный и суверенный Казахстан.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о митингах в стране. Свое видение он изложил в интервью газете "Ана тiлi", передает zakon.kz.

По его словам, участие в мирных собраниях и митингах – это конституционное право граждан Казахстана. Глава государства напомнил, что в своем прошлогоднем Послании он указал, что как гарант Конституции видит свой долг в том, чтобы полностью обеспечить это право.

Парламентом принят новый закон о мирных собраниях. Прошедший через общественную экспертизу, этот закон, по моему глубокому убеждению, является большим шагом вперед в продвижении демократии в нашей стране. Теперь для проведения мирных собраний требуется за пять дней лишь уведомить местные власти, не спрашивая у них разрешения. Для организации таких собраний будут выделены специальные места. От организаторов митингов требуется не нарушать общественный порядок и покой граждан, не выступать с антиконституционными лозунгами, не разжигать межнациональную и социальную рознь. И это вполне естественно, особенно с учетом недавних событий в США и других развитых странах, - отметил Токаев.

Однако, по словам Президента, некоторые сограждане, получающие гранты от международных правозащитных организаций, выступили с необоснованной критикой закона.

По их мнению, в Казахстане должен действовать принцип: "Когда хочу, с кем хочу, где хочу", то есть полная вседозволенность. Особенно меня возмутили их требования допустить к участию в митингах иностранных граждан и несовершеннолетних детей. Замысел очевиден . Им нужны беспорядки и дестабилизация, а нам нужен стремительно развивающийся, благополучный и суверенный Казахстан, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В то же время государство обязано "слышать" законные требования своих граждан, идти им навстречу в рамках имеющихся финансовых и правовых возможностей.

Молодым людям нужно создавать социальные лифты. Следует вовремя исправлять ошибки в госуправлении и идеологической сфере. Если это войдет в практику, то справедливость, безусловно, восторжествует, о чем я говорил в своей предвыборной платформе. И тогда отпадет необходимость в многочисленных митингах, - отметил Президент Казахстана.

Пока же, по мнению главы государства, страна подвержена "митинговщине", большей частью навязанной провокационными лозунгами извне.

Это ставит Казахстан в невыгодное положение на международной арене, где обостряется серьезная конкуренция на региональном уровне. В Центральной Азии основными государствами являются Казахстан и Узбекистан. Между нами разворачивается масштабное сотрудничество, что не исключает экономической конкуренции. Вот об этом нам ни в коем случае нельзя забывать. Казахстан обязан сохранить свои лидирующие позиции. А для этого наша страна должна быть стабильной. Что касается нашей внутренней культуры, то стабильность должна обеспечиваться не силовыми структурами, а в первую очередь самим населением, - заключил он.

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