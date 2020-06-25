В Казахстане могут увеличить соцвыплаты по потере работы

В Казахстане нет пособий по безработице в классическом варианте, есть социальные выплаты на случай потери работы из Фонда соцстрахования.

Министерство труда и социальной защиты думает над увеличением социальных выплат по потере работы. Об этом сегодня на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал министр труда и социальной защиты Биржан Нурымбетов, сообщает корреспондент zakon.kz.

Он отметил, что в Казахстане нет пособий по безработице в классическом варианте, есть социальные выплаты на случай потери работы из Фонда соцстрахования. То есть страховая выплата, которая выплачивается людям, которые работали, производили социальные отчисления.

Размер пособия зависит от стажа участия в системе, сколько лет за него производились отчисления, максимум 5 лет, его размер зависит от его заработной платы. Размер социальной выплаты составляет порядка 40% от его среднемесячной зарплаты за последние 24 месяца. Но на практике были обращения в связи с тем, что зарплата была небольшая и стаж у кого-то был меньше. Получали и 2000, и 3000 тенге. В среднем выплата составляет 39-40 тыс. тенге, - сообщил он.

При этом он отметил, что Минтруда задумываемся над вопросом увеличения этих страховых выплат. Но добавил, что все будет зависеть от ситуации с пандемией и ограничительных мер.

Также стоит вопрос финансовой устойчивости фонда, потому что когда мы выплатили 42 500 тенге, эти деньги шли не из бюджета а из Фонда. И 322 млрд тенге Фонд потратил, и тем не менее, мы сейчас рассматриваем в министерстве вариант установления нижней планки социальной выплаты. Как есть минимальная заработная плата, может быть, и по потере работы тоже установить минимальное ограничение. Мы это прорабатываем на случай усложнения ситуации, - добавил министр.

С конца марта по середину апреля, по оценке министерства, более 4,2 млн человек в Казахстане лишились заработка. После снятия ограничительных мер часть людей снова приступила к работе, однако к концу марта еще более 1 млн человек были без возможности зарабатывать. В июне месяце, по оценкам министерства, 700 тыс. человек остаются без работы.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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