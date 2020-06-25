Фонд соцмедстрахования профинансировал закуп тестов по КВИ на 1,6 млрд тенге

Учитывая ситуацию по росту заболеваемости, ожидается, что количество лабораторий будет расти - Айбатыр Жумагулов.

Очередное заседание Общественного Совета открылось в Алматы. Тема заседания - актуальные вопросы обеспечения медицинской помощи населению в период КВИ. Участники заседания - НАО "Фонд социального медицинского страхования", УЗ г. Алматы, ТОО “СК-Фармация”, МЗ РК, члены Общественного совета, сообщает zakon.kz.

Председатель Правления НАО "ФСМС" Айбатыр Жумагулов, отвечая на вопрос модератора заседания и члена Совета Сергея Пономарева о нехватке ПЦР-тестов, отметил, что фонд не занимается организацией тестирования, а является финансовым оператором этих услуг.

- В целом граждан, подлежащих ПЦР-тестированию, можно условно разбить на 4 группы. В первую очередь – это пациенты, которые лежат в инфекционных стационарах. Их проверять нужно в срочном порядке, чтобы подтвердить диагноз и применять алгоритм лечения. Оплата в данном случае идет через Фонд. Установлен тариф в 11 500 тенге. Оплата производится по завершении месяца. Задолженностей по оплате у Фонда нет, - сказал он.

Следующая категория – это пациенты провизорных стационаров с подозрением на COVID. У них есть определенные симптомы и нужно поставить точный диагноз. Услуги оплачиваются также Фондом своевременно. Также это граждане, которые имеют симптомы ОРВИ и пневмонии (кашель, температура, боль в горле и т.д.). Для их тестирования Фондом заключены договоры с организациями ПМСП, а ПМСП в свою очередь – с лабораториями. Тестирование проводится по направлению участкового врача, которое выдается при наличии показаний. Также тестирование предусмотрено для бессимптомных носителей вируса, госпитализированных в карантинный изолятор.

Еще одна группа тестируемых – по профессиональным признакам, то есть это полицейские, дежурные с блокпостов, медицинские работники. Тестирование проводится в рамках госзадания, оплата производится в данном случае через Национальный центр экспертизы. Пациентам карантинных стационаров, контактировавшим с зараженными и имеющим симптомы, тестирование проводится за счет средств Национального центра экспертизы.

Кроме того, ПЦР-тесты сдают пациенты при плановой госпитализации в стационар (сюда относятся и беременные, о которых вы спрашивали); пациенты при экстренной госпитализации. Здесь также оплата производится Фондом.

Сейчас ежедневно проводится 27 тысяч тестов. Всего с середины марта проведено лабораторных исследований на COVID-19 – 1 млн 380 тыс. тестов. На сегодня в наличии имеется 500 тысяч тестов. И в настоящее время правительство выделяет дополнительно средства на закуп еще порядка 1,2 млн тестов, для тестирования на бесплатной основе для категорий, подлежащих обследованию, - отметил Айбатыр Жумагулов.

Фонд профинансировал порядка 1,6 млрд тенге (на уровне стационаров – 1,2 млрд тенге, более 102 тыс. услуг; на амбулаторном уровне – порядка 400 млн тенге, более 17 тыс. услуг) по состоянию на 23 июня 2020 года.

Учитывая ситуацию по росту заболеваемости, ожидается, что количество лабораторий будет расти. Частники заинтересованы в предоставлении услуг, тариф в 11,5 тыс. тенге вполне выгоден им. А фонд со своей стороны готов профинансировать эти услуги, - сказал Айбатыр Жумагулов.

В свою очередь, Арнуру Нуртаев, глава Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий отметил, что с учетом развития эпидемии в Казахстане были наращены мощности по тестированию с 5 тыс до 30 тыс тестов в сутки на сегодняшний день, дополнительно планируется увеличить мощность лабораторий до 40 тысяч тестирований в сутки.

Ввиду того, что большое количество пошло самообращений людей, желающих платно пройти тесты, начался ажиотаж. Легла большая загрузка на лабораторное тестирование, что естественно отодвигает сроки получения результатов. Сейчас будут приоретизировать тестирование в первую очередь тестировать тех людей, кому это действительно необходимо, это группы риска, госзаказ, когда поликлиника направляет человека для тестирования, далее уже будет рассматриваться тестирование всех остальных групп, - сказал Арнур Нуртаев.

Модератор заседания, член Общественного совета Сергей Пономарев 23 июня задал вопросы в аккаунте социальной сети, адресованные руководству Фонда.

В частности, он отметил, что у всех есть заболевшие коронавирусом знакомые, родные, коллеги. “Многие возмущены, что остались без внимания врачей и занимаются самолечением дома. А те, у кого есть подозрения на вирус, не могут сдать ПЦР-тесты, хотя имеют право на бесплатный анализ. Идут в частном порядке, в медцентры и сдают за деньги”, - написал он.

Напомним, первое внеочередное заседание Общественного совета при Фонде социального медицинского страхования прошло 22 мая. В состав Общественного совета вошли эксперты сферы здравоохранения Максут Кульжанов, Абай Байгенжин, Юрий Пя, Нурлан Батпенов, Серик Акшулаков, а также политологи, экономисты, лидеры общественного мнения и журналисты Айдос Сарым, Игорь Шахнович, Игорь Неволин, Расул Рысмамбетов, Расул Жумалы, Марат Каирбеков, Андрей Чеботарев и другие.

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