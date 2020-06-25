В Казахстане планируют внести изменения в постановление главного санитарного врача

Минздрав планирует увеличить лабораторные мощности до 40 тысяч тестов в сутки.

В Казахстане внесут изменения в постановление главного санитарного врача, в котором пропишут, что проведение ПЦР-тестирований будет в приоритете, передает zakon.kz.

BaigeNews.kz сообщает, что по информации председателя правления "Национального центра экспертизы лекарств медицинских изделий" Арнура Нуртаева, с начала эпидемии в Казахстане действовали 18 медицинских лабораторий. Сегодня их уже более 50, но этих мощностей уже не хватает.

Ввиду большого количества самообращений на платной основе начался ажиотаж. Из-за этого создаются проблемы с тестированием приоритетных категорий, в том числе беременных. Большая загрузка отодвигает и растягивает сроки. Аппараты, которые производят 30 тысяч тестирований в сутки сделать 200 тысяч тестирований не могут. У нас большое количество самообращений. Мы говорим о частных лицах и частных компаниях, которые заключают договор условно с какой-нибудь лабораторией, чтобы провести тестирование всех своих работников. Это может быть 500 сотрудников. И чтобы протестировать одну компанию уходят целые сутки и лабораториям приходится закрываться, - сказал Арнур Нуртаев.

В начале пандемии в Казахстане проводили порядка пяти тысяч тестов в сутки, сейчас мощность нарастили до 30 тысяч. Он привел пример Беларуси, где в сутки проводятся 13 тысяч тестов, в Узбекистане – около 17 тысяч, в Кыргызстане – до трех тысяч тестирований.

Теперь Минздрав планирует увеличить лабораторные мощности до 40 тысяч тестов в сутки и внести изменения в постановление главного санитарного врача, в котором пропишут, что проведение ПЦР-тестирований будет в приоритете.

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