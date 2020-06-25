У президента Кыргызстана после приезда из Москвы коронавирус не выявлен

Президент самоизолировался и работает в удаленном режиме.

У президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова после возвращения из Москвы тест на коронавирус дал отрицательный результат, передает zakon.kz.

По прибытию из города Москва вчера, 24 июня, президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков и члены делегации сдали повторный тест на наличие коронавирусной инфекции. Результаты анализа главы государства показали отрицательный результат на наличие заболевания, - говорится в сообщении пресс-службы президента Кыргызстана.

Президент продолжает находиться на самоизоляции и ведет работу в удаленном режиме.

Вместе с этим у заведующего отделом внешней политики Аппарата президента Данияра Сыдыкова и сотрудника охраны подтвердилось наличие коронавирусной инфекции. Так как болезнь у них проходит бессимптомно, лечение с сегодняшнего дня будет проводиться в условиях домашней изоляции.

У остальных членов делегации и сопровождающих лиц повторный анализ показал отрицательный результат на наличие заболевания. На данный момент они все продолжают находиться на самоизоляции.

Накануне, 24 июня, в Москве прошел парад Победы. Сооронбай Жээнбеков прилетел в российскую столицу, но не принял участия в параде. Оказалось, что у двух сопровождающих кыргызскую делегацию людей обнаружили коронавирус.

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