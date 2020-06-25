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73-летняя бодибилдерша восхитила жюри

Она начала заниматься бодибилдингом в 50 лет.

Фото : кадр из видео25 июня 2020, 14:21

73-летняя культуристка поразила зрителей во время шоу America's Got Talent, продемонстрировав свое подтянутое телосложение. Об этом пишет LadBible, передает zakon.kz.

Жозефина Монастерио вышла перед судьями шоу Софией Вергара, Саймоном Коуэллом, Хоуи Манделем.

Женщина, начавшая качаться в 50 лет, начала демонстрировать свои мышцы на сцене под музыку "Pump It" группы Black Eyed Peas. Затем к ней присоединился ведущий шоу, актер Терри Крюс, который присоединился к 73-летней атлетке.

В социальных сетях пользователи восхитились и вдохновились Жозефиной.

Тем не менее, ее выступление не впечатлило судей.


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