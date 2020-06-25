Лежат на полу и в коридоре - кадры из провизорного центра в Актау

Разместили данное видео не для того, чтоб запугать, а с целью сохранения безопасности.

Центр коммуникаций Мангистауской области показал кадры из провизорного госпиталя в Актау, передает zakon.kz.

На записи не для слабонервных пациенты лежат на полу, в коридоре, в помещении бывшего склада.

Уважаемые, мангистаусцы! Число поступающих больных в провизорные центры области увеличивается с каждым днем. Данное видео было снято вчера вечером во время приема больных в провизорном центре в городе Актау. Как видно из видеозаписи больным не хватает мест. На сегодняшний день больных определяют в новый провизорный стационар. В свою очередь, стационар оснащен всеми необходимыми медицинскими аппаратами. Управлением здравоохранения и всем медицинским персоналом области принимаются все соответствующие меры, - сказано в описании к видео.

При этом в Центре отметили, что разместили данное видео не для того, чтоб запугать, а с целью сохранения безопасности.

Сейчас особо важно строгое соблюдение всех санитарных требований. Изолируйтесь, по возможности не выходите из дома, не посещайте семейные мероприятия с большим скоплением людей: тои и поминки. Необходимо всюду носить маски и иметь при себе антисептик. Не болейте, оставайтесь здоровыми! - обратились там.

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