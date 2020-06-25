Сильная жара ожидается в Алматинской области 

А в Мангистауской области ожидается пыльная буря.

26 июня в нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Алматинской области ожидается сильная жара 36 градусов. В Талдыкоргане ожидается сильная жара до 36 градусов. Вероятность шторма 90-95 %.

В Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-западный, местами 15-20 м/с. В Актау днем ожидается пыльная буря, ветер северный, северо-западный порывы 15-18 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

В Акмолинской области местами ожидается гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северный местами 15-20 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кокшетау 26 июня ожидается гроза. Вероятность шторма 85-90 %.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается ветер северный 15-20 м/с. В Уральске ожидается ветер северный порывы 18 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

В Костанайской области местами ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, северный местами 15-20 м/с. В Костанае ожидается гроза, ветер северо-западный, северный днем порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%

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