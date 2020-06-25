Еще 166 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
Всего в стране выздоровели – 12048 человек.
Фото : shishonin.ru25 июня 2020, 15:27
В Казахстане 166 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.
в городе Нур-Султан - 65,
в городе Шымкент - 9,
в Актюбинской области - 11,
в Мангыстауской области - 1,
в Кызылординской области - 7,
в Атырауской области - 46,
в Туркестанской области - 11,
в Павлодарской области - 16.
Всего в стране выздоровели – 12048 человек от COVID-19.
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