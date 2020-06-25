Еще 166 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

Всего в стране выздоровели – 12048 человек.

В Казахстане 166 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан - 65,

в городе Шымкент - 9,

в Актюбинской области - 11,

в Мангыстауской области - 1,

в Кызылординской области - 7,

в Атырауской области - 46,

в Туркестанской области - 11,

в Павлодарской области - 16.

Всего в стране выздоровели – 12048 человек от COVID-19.

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