Отец Джоковича раскрыл правду о заражении сына

Массового заражения и отмены финала турнира в Задаре между Джоковичем и россияниным Андреем Рублевым можно было бы избежать.

Болгарский теннисист Григор Димитров не захотел сдавать тест на коронавирус по прибытию на теннисный выставочный турнир Adria Tour, из-за чего заразил 6 человек. Об этом заявил папа первой ракетки мира серба Новака Джоковича, передает zakon.kz.

Срджан Джокович в интервью Tennis World USA заявил, что массового заражения и отмены финала турнира в Задаре между Джоковичем и россияниным Андреем Рублевым можно было бы избежать, если бы Димитров соблюдал рекомендации и прошел бы тест на коронавирус по прилету на соревнования.

Сейчас никто не чувствует себя хорошо, но из этой истории нужно сделать вывод. На мой взгляд, виноват Димитров, который отказался тестироваться в Задаре. Он прилетел заболевшим, никто не знает, где он заразился. И это неправильно. Он нанес ущерб Хорватии, Сербии и семье Новака. Но в будущем мы будем очень рады снова провести турнир в Задаре, – сказал Срджан Джокович.

Напомним, Димитров сдал положительный тест на COVID-19, находясь уже в Монако. Организаторы решили протестировать всех контактных, в итоге коронавирус нашли у Новака Джоковича, Борны Чорича, Виктора Троицки и его беременной жены, одного из тренеров Джоковича и 5-летнего внука владельца ресторана, в котором спортсмены провели вечеринку.

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