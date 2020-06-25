Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Отец Джоковича раскрыл правду о заражении сына

Массового заражения и отмены финала турнира в Задаре между Джоковичем и россияниным Андреем Рублевым можно было бы избежать.

Фото : pixabay.com25 июня 2020, 15:34

Болгарский теннисист Григор Димитров не захотел сдавать тест на коронавирус по прибытию на теннисный выставочный турнир Adria Tour, из-за чего заразил 6 человек. Об этом заявил папа первой ракетки мира серба Новака Джоковича, передает zakon.kz.

Срджан Джокович в интервью Tennis World USA заявил, что массового заражения и отмены финала турнира в Задаре между Джоковичем и россияниным Андреем Рублевым можно было бы избежать, если бы Димитров соблюдал рекомендации и прошел бы тест на коронавирус по прилету на соревнования.

Сейчас никто не чувствует себя хорошо, но из этой истории нужно сделать вывод. На мой взгляд, виноват Димитров, который отказался тестироваться в Задаре. Он прилетел заболевшим, никто не знает, где он заразился. И это неправильно. Он нанес ущерб Хорватии, Сербии и семье Новака. Но в будущем мы будем очень рады снова провести турнир в Задаре, – сказал Срджан Джокович.

Напомним, Димитров сдал положительный тест на COVID-19, находясь уже в Монако. Организаторы решили протестировать всех контактных, в итоге коронавирус нашли у Новака Джоковича, Борны Чорича, Виктора Троицки и его беременной жены, одного из тренеров Джоковича и 5-летнего внука владельца ресторана, в котором спортсмены провели вечеринку.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты