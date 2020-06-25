США предупредили Россию и Китай об изоляции в ООН

Предметом спора стали ограничения на поставку оружия в Иран.

Россия и Китай столкнутся с изоляцией в Организации Объединенных Наций, если продолжат блокировать американские проекты резолюции Совета Безопасности ООН о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана. Об этом заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, передает zakon.kz со ссылкой на Reuters.

Мы видим растущий разрыв между Россией, Китаем и международным сообществом. Россия и Китай были изолированы в Международном агентстве по ядерной энергии (МАГАТЭ) на прошлой неделе, и будут изолированы в Совете Безопасности, если продолжат идти по пути антиутопии, - сказал Хук.

Ограничения на поставки оружия Ирану истекают в октябре по условиям ядерной сделки Тегерана с мировыми державами в 2015 году. Россия и Китай дали понять, что выступают против продления эмбарго.

В 2018-м США объявила о выходе из соглашения и пригрозила Ирану дополнительными санкциями, Тегеран приостановил выполнение нескольких пунктов сделки, в рамках которой иранская ядерная программа должна быть серьезно сокращена в обмен на снятие ограничительных мер. Тегеран заявляет, что готов к дальнейшим переговорам, если Вашингтон извинится за выход из соглашения и выплатит компенсацию.

Мы рады вступить с ними в переговоры, когда придет время, но условия, которые предполагают, что мы каким-то образом дадим кучу денег иранцам, чтобы они могли разжечь террор по всему миру, просто смехотворны, - заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео.

Москва настаивает на том, что оружейное эмбарго в отношении Ирана должно быть полностью снято после 18 октября. Сейчас официальные поставки оружия Тегерану могут осуществляться только с предварительного одобрения Совбеза ООН.

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