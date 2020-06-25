Получат ли бедные страны вакцину от COVID-19 

Некоторые исследователи-создатели вакцины от коронавируса достигли заключительной фазы испытаний на людях.

В то время как ВОЗ и политические лидеры, такие как президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и председатель КНР Си Цзиньпин, призывают к тому, чтобы вакцины стали глобальным общественным благом, многие страны заключают сделки с фармацевтическими фирмами, чтобы убедиться, что они первыми получат выгоду. Об этом пишет South China Morning Post, передает zakon.kz.

Одна из вакцин была разработана исследователями Оксфордского университета, которая будет доступна британцам к сентябрю. Британское правительство заключило сделку с разработчиками вакцины в прошлом месяце, чтобы к тому времени получить 30 миллионов доз, а еще 70 миллионов позже.

Правительство Соединенных Штатов также оказало помощь в финансировании разработки вакцины, в обмен на это правительство получит 300 миллионов доз вакцины.

Ранее в этом месяце Франция, Германия, Италия и Нидерланды создали инклюзивный Альянс для ускорения процесса разработки. Власти стран изъявили желание, чтобы фармацевтические компании согласились с тем, что любые разработанные продукты будут доступны по всему Европейскому Союзу.

Канада, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты, которые согласились провести у себя третью фазу испытаний вакцин, разработанных тремя китайскими фирмами, также могли бы извлечь выгоду. Отмечается, что их правительства стремятся заключить сделки, чтобы эти вакцины производились и распространялись на местном уровне.

Китайские фармацевтические фирмы CanSino Biologics, Sinovac Biotech и China National Biotec Group должны были найти страны для тестирования своих вакцин, поскольку к тому времени, когда они были готовы к тестированию, в Китае было слишком мало случаев заражения коронавирусом.

Но не все считают, что подобные сделки отвечают интересам мировой общественности.

Вакцины включают в себя разработку, производство, закупку и введение на рынок. Я думаю, что первое, чего следует избегать в этом процессе, это так называемого вакцинного национализма, - сказал директор по стратегическим инновациям и новым инвесторам Gavi, альянса вакцин-государственно-частного глобального партнерства в области здравоохранения Чжан Ли.

По его мнению, если каждая страна поспешит подписать двусторонние соглашения со всеми производителями, это неизбежно приведет к ситуации, когда страны с низким уровнем дохода или страны без ресурсов не смогут получить доступ к вакцинам, особенно к ранним.

Чжан также указал на проблемы с обеспечением доступности вакцин.

Самое главное - это то, как интегрировать общие потребности всех стран, а также интегрировать производственные мощности производителей для осуществления макропланирования и распределения. Это может быть лучше двустороннего, однонаправленного сотрудничества, - сказала она.

Технология будет играть ключевую роль в разрешении конфликтующих интересов удовлетворения внутреннего спроса и обеспечения доступности вакцин для всех.

Не все должны быть вакцинированы "в течение одного дня". Программы могут быть развернуты поэтапно в соответствии с потребностями, начиная с тех, кто наиболее подвержен риску, таких как пожилые люди и медицинские работники.

Это сложная задача, и для ее решения необходимы технологические достижения. Мы видели некоторые технологии, которые могут достичь высоких производственных мощностей в течение относительно контролируемого времени, - сказала директор китайского офиса Фонда Билла и Мелинды Гейтс Ли Инуо.

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