На одно место сенатора претендуют пять человек

Свои кандидатуры предложили уже 88 человек.

На одно место в депутаты Сената Парламента претендуют сразу пять человек. Об этом сообщил председатель Центрально избирательной комиссии Казахстана Берик Имашев, передает корреспондент zakon.kz.

По состоянию на 25 июня выдвинулись 88 человек. В среднем на одно депутатское место претендует пять человек, - сообщил Берик Имашев на брифинге в ЦИК.

Отметим, выдвижение кандидатов в депутаты Сената началось 13 июня и продлится до 18:00 12 июля.

Всего на проведение выборов выделено 254,7 млн тенге. Средства будут покрывать расходы по организации избирательных комиссий, полиграфические услуги и командировочные и транспортные затраты.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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