Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

На одно место сенатора претендуют пять человек

Свои кандидатуры предложили уже 88 человек.

Фото : platon.asia25 июня 2020, 16:38

На одно место в депутаты Сената Парламента претендуют сразу пять человек. Об этом сообщил председатель Центрально избирательной комиссии Казахстана Берик Имашев, передает корреспондент zakon.kz.

По состоянию на 25 июня выдвинулись 88 человек. В среднем на одно депутатское место претендует пять человек, - сообщил Берик Имашев на брифинге в ЦИК.

Отметим, выдвижение кандидатов в депутаты Сената началось 13 июня и продлится до 18:00 12 июля.

Всего на проведение выборов выделено 254,7 млн тенге. Средства будут покрывать расходы по организации избирательных комиссий, полиграфические услуги и командировочные и транспортные затраты.

Тамила Языкова, Нур-Султан


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты