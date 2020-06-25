На одно место сенатора претендуют пять человек
Свои кандидатуры предложили уже 88 человек.
Фото : platon.asia25 июня 2020, 16:38
На одно место в депутаты Сената Парламента претендуют сразу пять человек. Об этом сообщил председатель Центрально избирательной комиссии Казахстана Берик Имашев, передает корреспондент zakon.kz.
По состоянию на 25 июня выдвинулись 88 человек. В среднем на одно депутатское место претендует пять человек, - сообщил Берик Имашев на брифинге в ЦИК.
Отметим, выдвижение кандидатов в депутаты Сената началось 13 июня и продлится до 18:00 12 июля.
Всего на проведение выборов выделено 254,7 млн тенге. Средства будут покрывать расходы по организации избирательных комиссий, полиграфические услуги и командировочные и транспортные затраты.
Тамила Языкова, Нур-Султан
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