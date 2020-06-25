У ФСМС нет задолженностей по финансированию лекарственного обеспечения

Эксперты считают, что ажиотажный спрос на противовирусные препараты, которые не вылечат от КВИ, провоцируют рост цен на них.

Об этом сообщил глава Фонда социального медстрахования Айбатыр Жумагулов на 2-ом заседании Общественного совета этой организации. Он пояснил, что лекарственное обеспечение населения подразделяются на группы в зависимости от точек выдачи: амбулаторное, стационарное лекарственное обеспечение и розничная реализация.

На амбулаторное лекарственное обеспечение (АЛО) в 2019 году ФСМС было затрачено 93 млрд тенге и охвачено 2,5 млн человек, в 2020 году на эти цели выделено более 120 мрлд тенге.

Фондом заключены договора с Единым дистрибьютором (ТОО "СК-Фармация"). Фонд оплачивает деньги, СКФ закупает необходимые лекарства, согласно перечню. И сегодня у Фонда каких-либо задолженностей по финансированию данного направления нет, оплата произведена полностью, - отметил Айбатыр Жумагулов.

В связи с текущей ситуацией, в перечень АЛО включены лекарственные средства в рамках ОСМС для лечения болезней органов дыхания. Для больных предусмотрена выдача антибиотиков, жаропонижающих, противоаллергических препаратов (по показаниям). Для их получения нужно обратиться поликлинику по месту прикрепления для выписки рецепта, пояснил глава ФСМС.

На стационарном уровне все лекарственные средства также предоставляются на бесплатной основе. Поставку 70% из общего списка необходимых для лечения пациентов препаратов осуществляет Единый дистрибьютор на основании заявок и 30% медорганизации закупают самостоятельно. Оплата же Фондом производится в рамках пролеченного случая, тарифа или по факту потребления лекарств.

Что касается розничной реализации лекарств, то на это Фонд не влияет, это бизнес. Здесь нужно проводить работу с дистрибьютерами, каждому региону самостоятельно организовать данную работу, - сказал спикер.

Продолжая тему о лекарственном обеспечении и нехватки отдельных видов лекарств, генеральный директор Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий Арнур Нуртаев обратил внимание на то, что самолечение может ухудшить здоровье человека.

Сейчас, да, есть какой-то небольшой дефицит. Но спрос рождает предложение. Люди сейчас занимаются самолечением и назначают себе такие смеси препаратов – два антибиотика, три антибиотика – что в пору уже говорить, что у нас перезначение лекарств. Оно только будет ухудшать ситуацию и здоровье, – отметил Арнур Нуртаев.

По мнению доцента кафедры эпидемиологии и доказательной медицины Высшей школы общественного здравоохранения Рафаиля Кипшакбаева, ажиотаж вокруг противовирусных лекарств может вызвать рост цен на них.

Поднимется цена в аптеке, потому что будет бешеный спрос, возникнет антибиотикорезистентность, то есть опять система здравоохранения будет напрягаться, вы будете спрашивать, где лекарства, почему их нет, - заявил он.

По его словам, на сегодняшний день все те противовирусные препараты, которые представлены в аптеках, от Covid-19 не помогут. Не надо их скупать. Они помогут при гриппе, сезонных ОРВИ, но в мире нет еще ни одного зарегистрированного средства против КВИ.

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