Президент Кореи направил телеграмму Назарбаеву
Мун Чжэ Ин пожелал Первому Президенту скорейшего выздоровления.
Фото : Акорда25 июня 2020, 18:36
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин с переживанием воспринял весть о заражении Нурсултана Назарбаева коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт Елбасы.
"Я всегда с теплотой вспоминаю нашу встречу, состоявшуюся в ходе моего визита в Казахстан в апреле прошлого года. Во время обсуждения вопросов тесного сотрудничества между двумя странами и ситуации на международной арене я был весьма впечатлен Вашей мудростью и многолетним опытом.
Желаю Вам победы над коронавирусом и скорейшего выздоровления", - говорится в телеграмме Мун Чжэ Ин
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