Президент Кореи направил телеграмму Назарбаеву

Мун Чжэ Ин пожелал Первому Президенту скорейшего выздоровления.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин с переживанием воспринял весть о заражении Нурсултана Назарбаева коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт Елбасы.

"Я всегда с теплотой вспоминаю нашу встречу, состоявшуюся в ходе моего визита в Казахстан в апреле прошлого года. Во время обсуждения вопросов тесного сотрудничества между двумя странами и ситуации на международной арене я был весьма впечатлен Вашей мудростью и многолетним опытом.

Желаю Вам победы над коронавирусом и скорейшего выздоровления", - говорится в телеграмме Мун Чжэ Ин

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!