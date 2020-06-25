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Президент Кореи направил телеграмму Назарбаеву

Мун Чжэ Ин пожелал Первому Президенту скорейшего выздоровления.

Фото : Акорда25 июня 2020, 18:36

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин с переживанием воспринял весть о заражении Нурсултана Назарбаева коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт Елбасы.

"Я всегда с теплотой вспоминаю нашу встречу, состоявшуюся в ходе моего визита в Казахстан в апреле прошлого года. Во время обсуждения вопросов тесного сотрудничества между двумя странами и ситуации на международной арене я был весьма впечатлен Вашей мудростью и многолетним опытом.

Желаю Вам победы над коронавирусом и скорейшего выздоровления", - говорится в телеграмме Мун Чжэ Ин


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