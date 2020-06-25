Состояние Биртанова оценивается как средней степени тяжести

Об этом сообщили в Минздраве РК.

Фото : azh.k

Состояние Елжана Биртанова оценивается как средней степени тяжести, сообщает zakon.kz. Диагноз: Пневмония средней степени тяжести. В динамике отмечается улучшение состояния. Лечение и раннюю реабилитацию проходит в стационаре согласно клинического протокола диагностики и лечения "Коронавирусная инфекция COVID-19", - говорится в сообщении Минздрава РК. Сегодня, 25 июня 2020 года, Елжан Биртанов освобожден от должности министра здравоохранения.

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