Состояние Биртанова оценивается как средней степени тяжести
Об этом сообщили в Минздраве РК.
Фото : azh.k25 июня 2020, 18:48
Состояние Елжана Биртанова оценивается как средней степени тяжести, сообщает zakon.kz.
Диагноз: Пневмония средней степени тяжести. В динамике отмечается улучшение состояния. Лечение и раннюю реабилитацию проходит в стационаре согласно клинического протокола диагностики и лечения "Коронавирусная инфекция COVID-19", - говорится в сообщении Минздрава РК.
Сегодня, 25 июня 2020 года, Елжан Биртанов освобожден от должности министра здравоохранения.
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