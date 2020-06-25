Президент ОАЭ и Правитель эмирата Дубай пожелали выздоровления Елбасы
Руководители попросили Аллаха ниспослать Нурсултану Назарбаеву крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни.
Фото : Qamshy.kz25 июня 2020, 18:57
На имя Нурсултана Назарбаева поступили телеграммы от Президента Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бен Заида Аль Нахаяна и Вице-Президента, Премьер-Министра ОАЭ, Правителя эмирата Дубай Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт Елбасы.
Президент ОАЭ и Правитель эмирата Дубай пожелали скорейшего выздоровления Нурсултану Назарбаеву.
Просим Всемогущего Аллаха ниспослать Вам крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни, всего самого наилучшего Вашей семье и всему дружественному народу Республики Казахстан.
Примите заверения в большом уважении к Вам и искренние пожелания выздоровления, - говорится в телеграммах.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5029349-c64ad0177b5b6b9be891a9f1e3c8d83a
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...