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Президент ОАЭ и Правитель эмирата Дубай пожелали выздоровления Елбасы

Руководители попросили Аллаха ниспослать Нурсултану Назарбаеву крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни.

Фото : Qamshy.kz25 июня 2020, 18:57

На имя Нурсултана Назарбаева поступили телеграммы от Президента Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бен Заида Аль Нахаяна и Вице-Президента, Премьер-Министра ОАЭ, Правителя эмирата Дубай Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт Елбасы.

Президент ОАЭ и Правитель эмирата Дубай пожелали скорейшего выздоровления Нурсултану Назарбаеву.

Просим Всемогущего Аллаха ниспослать Вам крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни, всего самого наилучшего Вашей семье и всему дружественному народу Республики Казахстан.

Примите заверения в большом уважении к Вам и искренние пожелания выздоровления, - говорится в телеграммах.


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