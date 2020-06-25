Президент ОАЭ и Правитель эмирата Дубай пожелали выздоровления Елбасы

Руководители попросили Аллаха ниспослать Нурсултану Назарбаеву крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни.

На имя Нурсултана Назарбаева поступили телеграммы от Президента Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бен Заида Аль Нахаяна и Вице-Президента, Премьер-Министра ОАЭ, Правителя эмирата Дубай Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт Елбасы.

Президент ОАЭ и Правитель эмирата Дубай пожелали скорейшего выздоровления Нурсултану Назарбаеву.

Просим Всемогущего Аллаха ниспослать Вам крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни, всего самого наилучшего Вашей семье и всему дружественному народу Республики Казахстан. Примите заверения в большом уважении к Вам и искренние пожелания выздоровления, - говорится в телеграммах.

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