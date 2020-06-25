В выходные дни в Актюбинской области ужесточат карантин

25 и 26 июня рекомендуется закупить продукты, товары первой необходимости и лекарства на несколько дней.

Временные ограничительные и карантинные мероприятия вводят в выходные дни в Актюбинской области, сообщает zakon.kz.

В городе Актобе вводится временное усиление ограничительных мер с 22.00 26 июня до 00.00 29 июня и каждые выходные дни: суббота и воскресенье с последующим до стабилизации эпидемиологической ситуации.

Для жителей будет ограничено передвижение по городу как в пешем порядке, так и на личном автотранспорте, за исключением:

- на работу и с места работы, при наличии справки с места работы;

- для приобретения продуктов или лекарств в ближайшем магазине или аптеке;

- выезда к врачу по экстренным случаям;

- выгула домашних животных около дома.

На период временного ограничения лицам старше 65 лет ограничен выход на улицу без крайней необходимости.

С 22:00 26 июня до 00:00 29 июня будет приостановлена деятельность объектов независимо от форм собственности.

Приостанавливается функционирование общественных мест.

С 10:00 до 20:00 будут работать лишь продовольственные магазины, продающие товары первой необходимости, расположенные возле многоэтажных жилых домов, в частном секторе.

25 и 26 июня рекомендуется закупить продукты, товары первой необходимости и лекарства на несколько дней.

Соответствующий приказ подписала главный санитарный врач Актюбинской области Нурсулу Беркимбаева.

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