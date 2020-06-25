В выходные дни в Актюбинской области ужесточат карантин
25 и 26 июня рекомендуется закупить продукты, товары первой необходимости и лекарства на несколько дней.
Временные ограничительные и карантинные мероприятия вводят в выходные дни в Актюбинской области, сообщает zakon.kz.
В городе Актобе вводится временное усиление ограничительных мер с 22.00 26 июня до 00.00 29 июня и каждые выходные дни: суббота и воскресенье с последующим до стабилизации эпидемиологической ситуации.
Для жителей будет ограничено передвижение по городу как в пешем порядке, так и на личном автотранспорте, за исключением:
- на работу и с места работы, при наличии справки с места работы;
- для приобретения продуктов или лекарств в ближайшем магазине или аптеке;
- выезда к врачу по экстренным случаям;
- выгула домашних животных около дома.
На период временного ограничения лицам старше 65 лет ограничен выход на улицу без крайней необходимости.
С 22:00 26 июня до 00:00 29 июня будет приостановлена деятельность объектов независимо от форм собственности.
Приостанавливается функционирование общественных мест.
С 10:00 до 20:00 будут работать лишь продовольственные магазины, продающие товары первой необходимости, расположенные возле многоэтажных жилых домов, в частном секторе.
25 и 26 июня рекомендуется закупить продукты, товары первой необходимости и лекарства на несколько дней.
Соответствующий приказ подписала главный санитарный врач Актюбинской области Нурсулу Беркимбаева.
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