Убийца, пять лет находившийся в розыске, задержан полицейскими Алматинской области

Его удалось найти в Актогайском районе Карагандинской области.

Беглеца, скрывавшегося от следствия более пяти лет за убийство, задержали полицейские Алматинской области, сообщает zakon.kz.

По информации пресс-службы МВД РК, в марте 2015 года в больницу Караойского сельского округа с множественными телесными повреждениями был доставлен 44-летний житель села Караой. От полученных ран мужчина скончался. Сотрудниками полиции данный факт был зарегистрирован в ЕРДР по ст.106 ч.3 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие смерть потерпевшего".

В ходе следствия оперативниками был установлен 44-летний местный житель, который в тот вечер был в гостях у потерпевшего. Сначала мужчина смог обмануть полицейских, дав ложные показания. А пока длилась проверка – сумел скрыться.

Как выяснилось после производства ряда экспертиз и получения веских доказательств, именно он и нанес потерпевшему травмы, несовместимые с жизнью. В отношении беглеца, суд определил меру пресечения в виде содержания под стражей. 7 июня того же года подозреваемый был объявлен в розыск.

Более пяти лет разыскиваемому преступнику удавалось скрывался от следствия. И вот, 23 июня 2020 года, полицейские получили информацию, что подозреваемый скрывается в Карагандинской области. Выехав в указанный регион, полицейские Алматинской области задержали разыскиваемого в Актогайском районе Карагандинской области.

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