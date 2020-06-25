СМИ: Сын Никиты Хрущева застрелился

О смерти Сергея Хрущева стало известно ранее, 18 июня, однако о причинах смерти не сообщалось.

Причиной недавней смерти Сергея Хрущева – сына бывшего руководителя СССР Никиты Хрущева – стало огнестрельное ранение в голову. Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на представителя государственной судебно-медицинской экспертизы США, передает zakon.kz.

Как пишет The New York Times, согласно заявлению полиции Род-Айленда – американского штата, где проживал Хрущев – признаков того, что к его смерти могут быть причастны посторонние, не обнаружено.

О смерти Сергея Хрущева стало известно ранее, 18 июня, однако о причинах смерти не сообщалось.

Сергей Хрущев - сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева. Доктор технических наук, профессор. Герой Социалистического Труда. В 1991 году он был приглашен в Университет Брауна (США) для чтения лекций по истории холодной войны, где остался на постоянное жительство. Имел российское и американское (с 1999 года) гражданства.

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