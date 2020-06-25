В рамках "Цифрового Казахстана" внесены изменения и поправки в 700 норм 11 кодексов и 58 законов.

Премьер-министр РК Аскар Мамин провел заседание Комиссии при Президенте РК по вопросам внедрения цифровизации, сообщает zakon.kz.

Как сообщает primeminister.kz, о проводимой работе по реализации программы "Цифровой Казахстан" доложил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности А. Жумагалиев, развитии элементов "Индустрии 4.0" и проекта "Модельных цифровых фабрик" – министр индустрии и инфраструктурного развития Б. Атамкулов, цифровизации нефтегазовой и урановой отраслей – министр энергетики Н. Ногаев, исключении бумажного документооборота в работе госорганов – министр культуры и спорта А. Раимкулова.

Общий экономический эффект от реализации Госпрограммы "Цифровой Казахстан" в 2018-2019 гг. составил 802,5 млрд тг, создано 120 тыс. рабочих мест, в основном благодаря активному развитию электронной коммерции и всех смежных с ней отраслей. В рамках "Цифрового Казахстана" внесены изменения и поправки в 700 норм 11 кодексов и 58 законов.

В рейтинге ООН Казахстан занял 39-ое место по развитию электронного правительства, 26-ое место – по индикатору "онлайн обслуживание", 40-ое место – по уровню кибербезопасности. Казахстан является одним из лидеров в мире по доступности Интернета – в РК стоимость за 1 Гб составляет $0,49, охват населения – 84,2%, тогда как, к примеру, в Украине данные показатели – $0,51/62,5%, Китае – $9,89/61,2%, США – $12,37/87,3%. Уровень цифровой грамотности населения Казахстана достиг 82,1%. В стране 83,7% государственных услуг оказываются в онлайн-режиме, зарегистрировано около 7 тыс. IT-компаний.

Проводится работа по открытию "модельных цифровых фабрик" на предприятиях, что позволяет повысить производительность труда на 25%, ресурсоэффективность – на 18%, срок службы оборудования – на 5%, снизить производственные издержки на 20%, трудовые затраты – на 30%, энергозатраты – на 35%. К примеру, подобные цифровые фабрики открыты в АО "Кентауский трансформаторный завод", АО "Eurasian Foods", ТОО "Алматинский вентиляторный завод", АО "Химфарм", ТОО "Karlskrona", АО "АК "Алтыналмас" и ТОО "Бал Текстиль".

В рамках дальнейшей актуализации госпрограммы "Цифровой Казахстан" планируется внедрить 10 технологических платформ в различных областях: Govtech, Smart city, Industry 4.0, Agritech, Blockchain, Space-Geotech, AI (Искусственный интеллект), E-Industry, Fintech, Greentech. Они консолидируют в себе готовую техническую инфраструктуру, большие массивы открытых данных, а также системы разработки и аналитики для отечественных IT-компаний и стартапов.

Особое внимание участники заседания уделили вопросу развития технологической платформы "Индустрия 4.0", которая направлена на автоматизацию процессов производства с применением роботов, больших данных и искусственного интеллекта.

Платформа объединит финансовые, информационные сервисы, торговые площадки и системы трансфера технологий, в первую очередь, для предприятий горно-металлургического и топливно-энергетического комплексов, обрабатывающей промышленности. В рамках ее создания планируется внедрение аналитической базы Smart Industry Management, развитие системы корпоративных инноваций с крупными предприятиями отрасли и принятие других мер.

Глава Правительства поручил Министерству индустрии и инфраструктурного развития в месячный срок разработать план мероприятий по комплексу регуляторных и стимулирующих мер по развитию элементов Индустрии 4.0 и расширению проекта "Модельных цифровых фабрик".

Министерству энергетики поручено обеспечить до конца текущего года запуск системы проведения аукционов на предоставление права недропользования по углеводородному сырью с последующим исключением бумажного формата на всех этапах процесса, а также ускорить внедрение информационной системы учета сырой нефти и газового конденсата.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!