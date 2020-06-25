Подписан первый в истории контракт на выход туриста в открытый космос

Планируется, что один из участников полета выйдет в открытый космос с профессиональным российским космонавтом.

Первый в истории контракт на выход космического туриста в открытый космос подписали ракетно-космическая корпорация "Энергия" и американская компания Space Adventures Inc, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как отмечается на сайте корпорации, согласно договору, два путешественника в 2023 году полетят на корабле "Союз МС" с краткосрочной экспедицией на российский сегмент Международной космической станции.

Планируется, что один из участников полета выйдет в открытый космос с профессиональным российским космонавтом.

При этом в середине июня гендиректор "Главкосмоса" Дмитрий Лоскутов в рассказывал в одном из интервью, что никто из потенциальных или состоявшихся туристов не обращался с подобной "серьезной заявкой".

Кроме того, в феврале 2019 года "Роскосмос" и Space Adventures подписали контракт на полет двух туристов до конца 2021 года.

С 2001 по 2009 год на "Союзах" на МКС побывали семь туристов, в том числе дважды американец Чарльз Симони. В разные годы эти полеты стоили от 20 до 50 миллионов долларов.

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