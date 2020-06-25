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Собчак рассказала, откуда у нее сотрясение и почему сломан нос

Она уточнила, что врачи уже провели операцию, и на съемках нового выпуска ее YouTube-канала "Осторожно Собчак" травмы не заметны.

Фото : instagram.com/xenia_sobchak25 июня 2020, 20:33

Ксения Собчак рассказала в своем Instagram о полученной несколько дней назад травме. Последствиями происшествия стали сломанный нос и сотрясение мозга, сообщает zakon.kz.

По ее словам, причиной травм стало неудачное падение.

К сожалению, я неудачно упала, у меня перелом носа, сотрясение, и надо подлечиться. Спасибо врачам, которые все эти дни ничего не "сливали" и провели сложнейшую операцию! Буду вас потом отдельно благодарить!, - рассказала светская львица.

Она уточнила, что врачи уже провели операцию, и на съемках нового выпуска ее YouTube-канала "Осторожно Собчак" травмы не заметны.

Ксения не падает духом и уверяет, что у нее все нормально и такое бывает. "Прорвемся, йоу", - добавила телеведущая, показав двумя пальцами жест, означающий победу и мир.

Стоит отметить, что недавно компания Audi разорвала рекламный контракт с Собчак из-за подозрений в расизме. Причиной всему стало высказывание телеведущей в соцсетях, где она прокомментировала акции в поддержку темнокожего населения в США и раскритиковала деятельность движения Black Lives Matter


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