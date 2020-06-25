В Париже вновь открыли Эйфелеву башню

Из-за вынужденного закрытия Эйфелева башня ежемесячно теряла по девять миллионов евро.

25 июня, Эйфелева башня в Париже приняла первых посетителей после трехмесячного карантина из-за коронавируса, сообщает zakon.kz.

Как передает ТАСС, одним из главных требований является обязательное ношение маски, соблюдение дистанции, кроме того, администрация временно ограничила максимально допустимое количество посетителей. Пользоваться лифтами также пока не разрешается.

Посетители самого известного памятника города не смогут воспользоваться лифтами до 1 июля, чтобы обеспечить безопасное расстояние между людьми и ограничить риск заражения. Самая верхняя часть памятника пока останется закрытой для публики. Это сделано, чтобы гарантировать, что посетители не встретятся на лестнице. Подъем будет осуществляться от восточной колонны и спуск - с западной.

Руководство башни также решило установить льготные тарифы, чтобы привлечь побольше посетителей. Например, на протяжении всего лета для детей в возрасте от 4 до 11 лет будет действовать скидка 50 процентов.

Французские СМИ пишут, что из-за вынужденного закрытия Эйфелева башня ежемесячно теряла по девять миллионов евро.

С начала пандемии COVID-19 во Франции выявлено более 160 тысяч заражений коронавирусом. Умерли почти 30 тысяч человек.

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