Количество жертв коронавируса в Казахстане достигло 140

Еще 4 казахстанца скончались.

В Казахстане зарегистрированы 4 случая с летальным исходом от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

В Акмолинской области

Мужчина 1971 года рождения

В Алматы

Женщина 1958 года рождения,

Женщина 1977 года рождения,

Мужчина 1979 года рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов у пациентов с положительным анализом на КВИ было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальный от коронавирусной инфекции.

Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 140 случаев с летальным исходом, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.

Все новости по теме читайте здесь

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!