Количество жертв коронавируса в Казахстане достигло 140
Еще 4 казахстанца скончались.
Фото : HVM Catapult25 июня 2020, 21:24
В Казахстане зарегистрированы 4 случая с летальным исходом от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.
В Акмолинской области
Мужчина 1971 года рождения
В Алматы
Женщина 1958 года рождения,
Женщина 1977 года рождения,
Мужчина 1979 года рождения.
Комиссией по изучению летальных исходов у пациентов с положительным анализом на КВИ было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальный от коронавирусной инфекции.
Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 140 случаев с летальным исходом, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.
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