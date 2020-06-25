Еще 172 казахстанца вылечились от КВИ
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 12220 человек, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.
В Казахстане 172 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.
в городе Алматы - 2,
в городе Шымкент - 8,
в Восточно-Казахстанской области - 12,
в Алматинской области - 9,
в Акмолинской области - 16,
в Актюбинской области - 22,
в Западно-Казахстанской области - 17,
в Туркестанской области - 1,
в Мангистауской области - 6,
в Костанайской области - 8,
в Жамбылской области - 6,
в Карагандинской области - 53,
в Кызылординской области - 8,
в Павлодарской области - 4.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 12220 человек, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.
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