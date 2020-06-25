Еще 172 казахстанца вылечились от КВИ

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 12220 человек, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.

В Казахстане 172 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в городе Алматы - 2,

в городе Шымкент - 8,

в Восточно-Казахстанской области - 12,

в Алматинской области - 9,

в Акмолинской области - 16,

в Актюбинской области - 22,

в Западно-Казахстанской области - 17,

в Туркестанской области - 1,

в Мангистауской области - 6,

в Костанайской области - 8,

в Жамбылской области - 6,

в Карагандинской области - 53,

в Кызылординской области - 8,

в Павлодарской области - 4.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 12220 человек, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.

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