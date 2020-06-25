В Орегоне чернокожим разрешили не носить маски на улице

По словам местных властей, афроамериканцам не нужно следовать правилу, если у них "повышенная обеспокоенность по поводу расовых стереотипов или преследования".

Власти округа Линкольн, штат Орегон, разрешил афроамериканцам не носить защитные маски в общественных местах, сообщает zakon.kz.

Как пишет New York Post, это было сделано с целью предотвратить расовое профилирование.

То есть, по словам местных властей, афроамериканцам не нужно следовать правилу, принятому из-за пандемии смертоносного коронавируса COVID-19, если у них "повышенная обеспокоенность по поводу расовых стереотипов или преследования" из-за ношения масок.

По мнению правозащитников, это связано с расистскими предубеждениями — население округа на 90 процентов состоит из белых людей.

В более широком контексте это темнокожие мужчины, соответствующие описанию подозреваемого, на котором надет капюшон и закрыто лицо, — сказал Логан, профессор экономики в Университете штата Огайо. - Это в точности похоже на любой криминальный набросок любого черного подозреваемого.

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