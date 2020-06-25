Хищная птица залетела в Нур-Султан

Птица будет временно содержаться у беркутчи и в дальнейшем ее выпустят в естественную среду обитания.

Хищную птицу заметили на улицах казахстанской столицы, сообщает zakon.kz.

Как написал в Facebook пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК Сакен Дилдахмет, утром ему позвонил житель столицы и сообщил о находке хищной птицы на улице.

Оперативно среагировали на звонок и выехали сотрудниками Акмолинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира и с беркутчи Владимиром. Птицу осмотрели. С ней все в порядке, ничего не сломано. Соколообразный вид, приблизительно обыкновенная пустельга. Приучена к руке, от людей не пугается.

Птица будет временно содержаться у беркутчи и в дальнейшем ее выпустят в естественную среду обитания.

"Друзья! Если вы встретите дикого животного и ему необходимо помощь, просим обратиться по номеру 8(7172)749170 и на мой личный номер 87755050155", - резюмировал Сакен Дилдахмет.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!