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Хищная птица залетела в Нур-Султан

Птица будет временно содержаться у беркутчи и в дальнейшем ее выпустят в естественную среду обитания.

Фото : Facebook.com/Сакен Дилдахмет25 июня 2020, 22:04

Хищную птицу заметили на улицах казахстанской столицы, сообщает zakon.kz.

Как написал в Facebook пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК Сакен Дилдахмет, утром ему позвонил житель столицы и сообщил о находке хищной птицы на улице.

Оперативно среагировали на звонок и выехали сотрудниками Акмолинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира и с беркутчи Владимиром. Птицу осмотрели. С ней все в порядке, ничего не сломано. Соколообразный вид, приблизительно обыкновенная пустельга. Приучена к руке, от людей не пугается.

Птица будет временно содержаться у беркутчи и в дальнейшем ее выпустят в естественную среду обитания.

"Друзья! Если вы встретите дикого животного и ему необходимо помощь, просим обратиться по номеру 8(7172)749170 и на мой личный номер 87755050155", - резюмировал Сакен Дилдахмет.


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