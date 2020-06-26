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Женщина пыталась выпрыгнуть из окна в Актау

Полицейским до приезда спасателей удалось отговорить женщину от необдуманного шага.

Фото : Lada.kz26 июня 2020, 00:48

25 июня в полицию Актау поступил звонок о том, что в жилую квартиру пытаются проникнуть посторонние. Полиция выехала на место происшествия, но вместо преступника обнаружили самоубийцу, сообщает zakon.kz.

Как передает Lada.kz, инцидент произошел в доме №22 5 микрорайона.

Когда экипаж "Сункар-3" и ближайшие патрули прибыли на место вызова, выяснилось, что это не воры пытались залезть в квартиру, а женщина грозилась выпрыгнуть с балкона.

Полицейским до приезда спасателей удалось уговорить женщину не делать этого, - говорится в сообщении пресс-службы департамента полиции Мангистауской области.

Как отметили в ведомстве, оказывать помощь - долг каждого сотрудника. И полицейские проявили свой профессионализм, спасая жизнь.


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