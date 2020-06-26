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В Уральске пенсионерку сбил тепловоз

83-летняя женщина переходила пути и видимо не заметила движущийся локомотив.

Фото : Vse4226 июня 2020, 01:30

Трагедия произошла в уральском микрорайоне "Северо-Восток", сообщает zakon.kz.

Как передает Аstana TV, 83-летняя женщина переходила пути и видимо не заметила движущийся локомотив.

Машинист тепловоза подавал звуковые сигналы, и даже резко затормозил, но столкновения избежать не удалось.

Во в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.

Всего в этом году зарегистрировано 12 фактов экстренного торможения подвижных составов, из 12 случаев в 4-х допущен наезд на человека со смертельным исходом. В последнем случае произошел смертельный наезд на железнодорожном переходе Желаево-Уральск, где пожилая женщина по своей невнимательности, нарушая безопасность попала под проходящий грузовой поезд и от полученных травм скончалась, - говорит начальник отделения административной полиции линейного отдела на станции Уральск Алмат Ихсанов.


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